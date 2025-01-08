شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأردنى: نشر الخرائط المزعومة من قبل الاحتلال يفضح أطماع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردنى، المهندس سليمان السعود، إن ما نشرته الحسابات الرسمية لدولة الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعى من خرائط للمنطقة، التى تدعى أنها تاريخية وتشمل أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، يبرهن على الأطماع والبرامج الخبيثة التى تحاول دولة الاحتلال تسويقها، مشدداً على أن هذه الأطماع ستسقط أمام صخرة الأردن الصلبة ووعى شعبه.

وقال النائب السعود - فى بيان صادر عن لجنة فلسطين، إن هذه التصريحات تأتى بالتزامن مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلى المتطرف، الذى يسعى لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن هذه التصريحات جزء من سلسلة التعديات على حقوق الشعب الفلسطيني، التى لن تسقط بالتقادم، بل ستظل حية فى ذاكرة الأجيال حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه فى الحرية والتحرر من الاحتلال.

وثمن السعود البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية الذى رفض هذه التصريحات والمنشورات المزعومة، والتى وصفها بالتحريضية، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تثنى الأردن عن مواصلة دوره فى الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية.



وأشار السعود إلى أنه على الحكومة الأردنية اتخاذ مزيد من الخطوات مع المجتمع الدولى لضمان مواقف جادة لردع الاحتلال، مشيراً إلى التفاف الشعب الأردنى حول الملك عبدالله الثاني، الوصى على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ووقوفهم صفاً واحداً خلف الجيش الأردنى وأجهزته الأمنية.