شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يستقبل وزير الثقافة فى منزله ويعلق: فخور بالزيارة والتكريم والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكينج محمد منير الشكر لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو على زيارته في منزله من أجل تسليم تكريمه من احتفالية يوم الثقافة المصرية التي أقيمت اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد اعتذار محمد منير عن حضوره الحفل.



محمد منير ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو

ونشر محمد منير صورته مع وزير الثقافة أثناء تسليمه تكريمه في منزله وعلق: "تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة، اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائما صناعة مصرية، أدام الله مصر".

وتضمنت احتفالية يوم الثقافة المصرية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: "الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني".

كما شهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ممن أثروا الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، إلى جانب تكريم أسماء رموز رحلت خلال العام.

وشملت المجالات التى تمثلها لجان المجلس: الفنون التشكيلية، العمارة، الموسيقى، المسرح، السينما، الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، الترجمة، ثقافة الطفل، وكذلك مجالات التاريخ، الجغرافيا، الآثار، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، الفلسفة، القانون، الملكية الفكرية، الكتاب والنشر، الإعلام، الثقافة الرقمية، وثقافة الشباب.