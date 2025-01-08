الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8 -1-2025 بالتعاملات المسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 08 يناير 2025 09:04 م

استقر  سعر الدينار الكويتي في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء 8 -1-2025 ، بالبنوك المصرية، وفق أحدث تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.2 جنيه للشراء، و164.3 جنيه للبيع  .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء  8-1-2025 مقابل الجنيه في ختام التعاملات .

كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

163.4 جنيه للشراء

164.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

163.7 جنيه للشراء

164.7 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

159.3 جنيه للشراء

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
 

161.8 جنيه للشراء

164.4 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

160.7 جنيه للشراء

164.4 جنيه للبيع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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