شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده بحضور مصطفى كامل وصبحى خليل وأصدقائه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاده الذى تزامن مع أمس الثلاثاء الموافق 7 يناير، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين، منهم مصطفى كامل ونجله، والفنان صبحي خليل، وشريف باهر، والمطرب أحمد الحصري وعدد من أصدقائه الذين حرصوا على التواجد والاحتفال معه بهذه المناسبة.

وحل إيهاب توفيق، فى وقت سابق، ضيفاً على برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، وقدم باقة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني ليل ونهار"، و"الله عليك يا سيدي" وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور على موسيقى وكلمات الأغاني.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية:

سيبك مين قال

سيبك مين حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

سيبك مين قال سيبك

سيبك من حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة

يا حتة بونبونى

رموشك سحروني

عيونك وعيونى

بيقولوا احلى كلام

فى الاحلام نادوني

بالعالم خطفوني

يا ناس اعذروني لو جنني الغرام

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

اه ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

غيرت المملكة

سيبك مين قال

سيبك مين حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

سيبك مين قال سيبك

سيبك من حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكه

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة



مصطفى كامل مع إيهاب توفيق



إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه



إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه



إيهاب توفيق ومصطفى كامل



إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده