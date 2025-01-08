شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الأردن.. عيار 24 بـ60.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ 60.400 دينار، وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:

عيار 24 سجل 60.400 دينار

عيار 22 سجل 55.400 دينار

عيار 21 سجل 52.900 دينار

عيار 18 سجل 45.300 دينار

عيار 14 سجل 35.200 دينار

عيار 12 سجل 30.200 دينار

الاونصة سجلت 1879.100 دينار

الجنيه الذهب سجل 422.900 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2650.41 دولار



