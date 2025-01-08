شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الأردن.. عيار 24 بـ60.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 08 يناير 2025 10:00 م
ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ 60.400 دينار، وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.سعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:
عيار 24 سجل 60.400 دينار
عيار 22 سجل 55.400 دينار
عيار 21 سجل 52.900 دينار
عيار 18 سجل 45.300 دينار
عيار 14 سجل 35.200 دينار
عيار 12 سجل 30.200 دينار
الاونصة سجلت 1879.100 دينار
الجنيه الذهب سجل 422.900 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2650.41 دولار
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