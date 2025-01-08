الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الأردن.. عيار 24 بـ60.400 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 08 يناير 2025 10:00 م

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 8-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ  60.400 دينار، وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فى الأردن، كالتالى:

عيار 24 سجل  60.400 دينار

عيار 22 سجل 55.400 دينار

عيار 21 سجل  52.900 دينار

عيار 18 سجل    45.300 دينار

عيار 14 سجل  35.200 دينار

عيار 12 سجل  30.200 دينار

الاونصة سجلت 1879.100 دينار

الجنيه الذهب سجل 422.900 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2650.41 دولار


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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