شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تلاحم المصريين مع القيادة السياسية ضمانة للاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الميلاد المجيد وزيارته السنوية للكاتدرائية أصبح حدثا ينتظره المصريون بكل حفاوة وترقب، فهذه العادة الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري.

وأشار البدرى، إلى أن الرئيس السيسى دائمًا ما يوجه رسائل بالغة الأهمية خلال هذه المناسبة، تعكس صدقه وصراحته فى التعامل مع القضايا الوطنية، مؤكدا إصرار الرئيس على تحية جميع الحاضرين باليد والوقوف بينهم يعكس مدى قربه من الشعب ورغبته فى تعزيز الروابط الاجتماعية.

ولفت إلى أن الرسائل التى وجهها الرئيس خلال هذه الزيارة، والتى تمحورت حول الإيمان بالله وأهمية التلاحم بين المصريين، تؤكد على أن الشعب المصرى قادر على تجاوز التحديات مهما كانت صعوبتها. وأشار إلى أن الرئيس حرص على تذكير المصريين بأنهم ليسوا شعبا متواكلا، بل يأخذون بالأسباب ويعملون من أجل بناء وطنهم.

وأوضح أن ما شهدته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس روح التسامح والمحبة التى تسود بين المصريين، مؤكدا أن تلاحم الشعب مع قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية لاستمرار الاستقرار والتنمية فى مصر، داعيا للحفاظ على التلاحم بين الشعب المصرى بكل أطيافه، إذ يزداد التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة السياسية والشعب، مما يعزز من استقرار البلاد ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.