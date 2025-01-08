شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: "اتخضيت من التلحين لفوازير فؤاد المهندس ومبسوط أنه جزء في تاريخي" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب والملحن عصام كاريكا، أن أكثر فنان شعر من الرهبة بتلحين أعمال له كان النجم الكبير فؤاد المهندس، قائلا: "اتخضيت لما اطلبت ألحن لفوازير عم فؤاد لفؤاد المهندس وكانت الفوازير تاريخها 18 سنة وعمله نجاح كبير ورا بعض وعملت في السنة الـ14 تقريبا".

وأضاف عصام كاريكا، خلال لقاء ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على قناة الوثائقية، أن العمل مع فؤاد المهندس كان حدث بالنسبة لي، مضيفا: "إن فؤاد المهندس يغني من ألحاني كنت خايف لأن سنه كان عدى الـ80 سنة وكنت قلقان في الفوازير ولكن غنى بشكل جميل ومبسوط أن اتحط في تاريخي فؤاد المهندس".

وتابع: "قبلها عملت شغل للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل اسم اجري اجري وكان التتر من غناء عبد المنعم مدبولي وقدمنا شغل حلو ومبسوط ان النجوم دول في تاريخي".

