أعلنت بلدية رميش في بيان انه "حرصاً على السلامة العامة وسلامة أهالي البلدة، قامت البلدية بطلب إخلاء مركز الدفاع المدني بعد تعرض محيطه للقصف، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل في المنطقة المجاورة"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التدابير الوقائية للحفاظ على أرواح السكان. نسأل الله أن يحفظ بلدتنا وأهلها من كل شر".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رميش: إخلاء مركز الدفاع المدنيّ بعد تعرض محيطه للقصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.