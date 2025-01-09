انت الان تتابع بــ0.3%.. ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2025, 5:21 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، ليصل إلى 2657.38 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، مسجلًا 2672.40 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.03 دولارًا للأوقية، والبلاتين 0.2% إلى 952.76 دولارًا؛ في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 925.05 دولارًا.

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