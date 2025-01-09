شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: قريبًا ننتهى من تصنيع أول جهاز تنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، أن قصر العينى يشهد هذه الفترة تعظيم دور الابتكار داخل الكلية والتعاون مع القطاع الاقتصادى والصناعى، مشيرا إلى أنه فى الخطوات النهائية لتصنيع أول جهاز تنفس صناعى وقسم جراحة العظام قدموا على مشروع استخدام الذكاء الاصطناعى فى جراحات العظام وتخصص الحوض.

وأكد عميد كلية طب قصر العينى لـ"الخليج 365" أن التعاون مع القطاع الاقتصادى يعزز كثيرا من قوة الكلية والاقتصاد الوطنى وبالتالى تحسين التمويل الذاتى، فضلا عن ضرورة حوكمة الخدمات الطبية فى المستشفيات لتحقيق التمويل الذاتى ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل يعزز هذا القطاع.