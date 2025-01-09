"سي إن إن": نتانياهو ألغى خططه لحضور تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ألغى خططه لحضور تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني".

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