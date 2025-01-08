الراعي كرّم بول مرقص ومنحه جائزة "العدالة والسلام"

كرّم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قدّاس يوم السّلام العالمي الذي أقامه في بكركي/ رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقيّة والعميد في الجامعة الدوليّة للأعمال في ستراسبور، المحامي بول مرقص، بمنحه جائزة "العدالة والسلام" في اطار تكريم رموز العدالة والسّلام، بناء على ترشيح اللّجنة الأسقفيّة "عدالة و سلام" المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

واشارت أمينة سرّ اللّجنة الدكتورة سوزان الحاج، في كلمة لها الى انه "قبل ٢٠ عام، أصدرت دار الفاتيكان للنّشر وثيقة "عقيدة الكنيسة الإجتماعيّة" التي أعدّها المجلس البابوي "عدالة و سلام" بناء على طلب البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني، تعليم الكنيسة الإجتماعي"، مشيرة الى ان "القيم النّابعة من نور الإنجيل التي تنادي بها هذه الوثيقة قد اجتمعت في شخصه الكريم، من المصداقيّة و الشفافيّة، الى الترقّي المتكامل. إنّه بامتياز رجل الإرادة الصّالحة الذي يعمل على تعزيز العدالة و السلام، ونشر ثقافة الكرامة الإنسانيّة، المحامي بول مرقص".