أعلنت كتلة "المشاريع" النيابية التي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، أنه "نتوجّه لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون في جلسة الغد"، مشيرة الى انه "سنشارك في لقاء تكتل "التوافق الوطني" عند الرابعة والنصف لاعلان الموقف الجامع الموحّد".

كانت هذه تفاصيل خبر كتلة "المشاريع" النيابية: نتوجّه لانتخاب قائد الجيش وسنشارك في لقاء تكتل "التوافق الوطني" لاعلان الموقف الجامع الموحّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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