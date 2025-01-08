القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنه "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين"، لافتة الى ان "الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

وشددت القيادة الوسطى الأميركية، على ان "الضربات ضد الحوثيين جزء من جهود تقويض محاولات تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية".