أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب قوات الجيش الاسرائيلي معززة بعدة آليات تقدمت في منطقة الدبش وتقوم بعمليات تفتيش في الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. من جهة اخرى، أطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار على رعاة ماشية في خراج حلتا قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي أطلق النار على رعاة ماشية في خراج حلتا بحاصبيا وتقدم على اطراف ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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