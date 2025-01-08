أعلن النائب أيوب حميد بعد اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري "اننا مع التوافق ولن يكون هناك موقف بالمطلق. وسيكون هناك دورات متتالية في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي". واضاف :"لكل أمر مقتضاه وأكدنا ضرورة التوافق, وموقفنا موحد مع "حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر كتلة التنمية والتحرير: نؤكد على موقفنا المبدئي وهو التوافق بالنسبة لرئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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