شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: المنتخبات الوطنية مسئوليتى ما عدا المنتخب الأول وشيتوس الأقرب لـ2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه المسئول الأول عن المنتخبات الوطنية وتعييناتها، ما عدا المنتخب الأول مع رئيس اتحاد الكرة هانى أبو ريدة.

وقال علاء نبيل، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اللجنة الفنية لاتحاد الكرة جزء من تدعيم القرار، وأضع أمامهم الأمور الفنية، وتتم مناقشتها والتوصل لقرار يعرض على مجلس اتحاد الكرة ويتم اتخاذ قرار فيه سواء بتأييده أو تأجيله أو تعديله".

وأضاف: "أنا المسئول الأول عن المنتخبات الوطنية وتعييناتها، ما عدا المنتخب الأول مع رئيس اتحاد الكرة هانى أبو ريدة هو المشرف على المنتخب الأول، وكذلك اللجنة الفنية بعيدة عن المنتخب الأول".

وتابع: "كتبت فى تقريرى ضرورة إنهاء عقد البرازيلى روجيرو ميكالى وتقريرى الذى قدمته للمجلس الحالى فى 40 ورقة، بسبب إن مفيش مدرب فى العالم فى هذه الفئة بياخذ هذا الراتب، وكنت أرى أن هذا المنتخب كان يسير بشكل جيد جدا مع وائل رياض وهو قريب جدا من تدريب منتخب 2007".

واستطرد: "دورى 2005 مستمر لمدة موسمين بسبب الاستعداد لأولمبياد 2028، وعلى الأندية النظر إلى اللاعبين فى مواليد 2005 ومنحهم الفرصة فى الفريق الأول، وهذا الأمر يحتاج جراءة من الأندية".

واختتم: "يجب تعديل مرتبات مدربى المنتخبات الوطنية، بما يتناسب مع ما يقدمونه، وهناك مدرب أجنبى كان يأخذ راتبا أكثر من كل مدربى المنتخبات بأجهزتهم".