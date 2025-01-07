شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: معلول سايب فراغ بالأهلى وكهربا الأفضل رحيله وزيزو فى أسوأ مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، أن غياب على معلول ظهير أيسر الأهلى، مؤثر على الفريق وترك فراغا كبيرا، وأحمد مصطفى زيزو فى أسوأ مستوياته حاليا.

وقال علاء نبيل، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يمتلك وسام أبو على مهاجم على أعلى مستواه ويملك مميزات كبيرة جدا وخاصة الركلات الثابتة الذى يتقنها بشكل كبير، وعلى معلول سايب فراغ كبير بعد إصابته كان بيعمل جبهة قوية ومحدش عارف يسد فراغه".

وأضاف: "بيرسى تاو لاعب مميز جدا وأرى أنه من اللاعبين الذين لا يستحقون الرحيل عن الأهلى، وكهربا أصبحت لديه مشكلة كل أسبوع وجمهور الأهلى بقى متربص له وأعتقد أن الأفضل له الرحيل، وإمام عاشور مستواه يتراجع على عكس بدايته".

وتابع: "لما بسمع الأرقام التى يتقاضها اللاعبون بيغمى عليا 60 مليون و70 مليون أرقام مبالغ فيها، وما ينفعش لاعب ياخد أكثر من لاعب آخر بأرقام كبيرة هتعمل انقسامات داخل الفرقة، ولسه ما وصلناش ثقافيا لقبول هذا التفاوت".

واختتم: "أحمد مصطفى زيزو حاليا فى أسوأ مستوياته، والموسم الماضى كان الأفضل وأحسن لاعب فى مصر ولكن حاليا مش فى مستواه المعهود".