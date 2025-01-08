شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تصحيح كراسات إجابة الامتحانات أول بأول والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات على تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أول بأول بعد انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل، مشددة على أن كراسات الإجابة تصحح من خلال المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية وتصحيح كراسات إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية فى كنترولات الإدارات التعليمية وإشراف الموجهين العموم بالمديريات التعليمية والإدارات، مؤكدة على تطبيق أقصى درجات الدقة والسرية أثناء التصحيح وتقدير الدرجات.



تنطلق السبت المقبل 11 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025 لصفوف النقل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية فيما تنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير، وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف، ويبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التى تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات خلال الأيام الماضية.

ونبهت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية والالتزام بضوابط أداء الامتحان إضافة إلى متابعة جدول الامتحان للتعرف على ترتيب المواد الدراسية الأساسية وموعد تقييم كل مادة.

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد فى حالة التعرض لنزلات البرد.



- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.