زوجة رامي صبري تبدي رأيها في أغنية فعلاً مبيتنسيش.. هل نالت إعجابها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:20 مساءً - أبدت شيري عادل زوجة المطرب رامي صبري، رأيها في الدويتو الغنائي الذي جمع زوجها بالفنان تامر حسني والذي جاء بعنوان "فعلاً ما بيتنسيش"، إذاوصفت ذلك العمل الغنائي بـ "الجميل"، كما أثنت على أداء الثنائي رامي وتامر في الأغنية والذي كان مليئاً بالمشاعر والأحاسيس الرائعة.

شيري عادل عن أغنية "فعلاً مابيتنسيش": حاجة تشرف

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ونشرتمقطع فيديو قصير من الأغنية عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت بالقول: "مبروك ألف مبروك بصراحة حاجة تشرف ديو جميل وأغنية جميلة واتنين فنانين كبار وإحساسهم خطير والأحلى الروح الجميلة اللى بنهم".

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"فعلاً مابيتنسيش" تعاون أول بين رامي صبري وتامر حسني

تعتبر هذه الأغنية هي أول دويتو غنائي يجمع رامي صبري بـ تامر حسني واستغرق الثنائي التحضير له لفترة طويلة، وحملت الأغنية طابعاً درامياً جاء في سياق اللوم والعتاب للنفس من قبل الثنائي بعد أن تسبب كل طرف منهم في افشال علاقته الرومانسية.

ونجحت الأغنية عقب طرحها بساعات من تصدر ترند محرك البحث الشهير غوغل ومنصات السوشيال ميديا، وذلك بعد الاقبال الكبير من قبل جمهور تامر وعمرو على رؤيتها وسماعها وسط حفاوة كبيرة منهم بتعاون الثنائي في هذه الأغنية والتي جاءت من ألحان شادي حسن ومن كلمات عمرو تيام.

دعم متواصل من شيري عادل لزوجها رامي صبري

هذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها "" زوجهافدائماً مع كل عمل فني جديد يقدمه تسانده بصورة قوية، ولم يتقصر الأمر عند هذا الحد بل نجدها داعم له في الأزمات التي مر بها و مثال على ذلك أزمته مع مطرب الراب "ويجز"، حيث تصدت وبشدة ضد هجوم وانتقاد الأخير له، خاصةً عقب قيامفي ابداء رأيه فيما يقدمه "ويجز".

وقالت شيري عادل في بوست لها عبر حسابها على "إنستغرام: "ده جزء من الحلقة اللى رامى أتكلم فيها عن الراب، ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تانى باى، طريقة مش عجبانى، أولاً رامى أتسأل سؤال فى برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعنى مفيش أي مانع يخلى رامى لما يتسأل سؤال مايجوابش".

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