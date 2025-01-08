شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء، 8 يناير عرض أولى حلقات مسلسل إقامة جبرية، على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، والتي تبدأ به المنصة العام الجديد بأحدث أعمالها، وروجت المنصة للعمل بطرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

وتجسد بطلة المسلسل هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.