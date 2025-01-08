شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات محمود البزاوى وابنه أكرم.. استرجاع ذكريات كواليس أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمود البزاوى وابنه أكرم سلسلة حكايات بشكل سهل ولذيذ يروى فيها محمود البزاوى كواليس وذكريات أعماله الفنية، ويسأله ابنه أكرم عن المشهد وهما يشاهدانه معا، حازت تلك السلسة على إعجاب المشاهدين بشكل كبير، ويتفاعلون مع الفيديوهات ويطلبون المزيد والمزيد من القصص.

ومن حكايات محمود البزاوى روى عن مشهد في فيلم همام في أمستردام مع النجم محمد هنيدى ومشهد "الشطافة فتحت فى وشى فجأة" وأن هذا المشهد كان كوميديا بشكل كبير ولم تتم إعادته، وقصته مع النجم أحمد السقا والشقة المسكونة في أمستردام.

ويقدم النجم محمود البزاوى فى مسلسل إقامة جبرية شخصية عز، وروجت منصة watch it لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل إقامة جبرية، تمهيدًا لعرض حلقاته يوم 8 يناير الجارى، وكتبت المنصة عبر حسابها على إنستجرام: "عز وراه مفاجأة وأسرار كبيرة هتعرفها قريب".

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.