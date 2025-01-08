شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسي وإسلام كابونجا ضيفا الحلقة الحادية عشر من برنامج مزيكا صالونات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الثنائي مطرب الراب مروان موسي والموسيقي إسلام كابونجا، ضيوفا في الحلقة الحادية عشر من برنامج مزيكا صالونات الذي يذاع عبر فضائية CBC يومي الثلاثاء من كل اسبوع، ونجحا في صناعة اغنية لهما في أقل من 8 ساعات وهي المدة التي يتيحها البرنامج لكل ثنائي لصناعة أغنية لهما.

وسبق وجمعت الحلقة الثامنة كل من نيكول سابا وويزا منتصر كما جمعت الحلقة السابعة من برنامج مزيكا صالونات كلا من موسكو والفلسطيني Synaptik، وجمعت الحلقة السادسة كلا من المطرب الشعبى فليكس وفيلو ومطرب الراب راشد، لصنع أغنية خلال اجتماعهما والتى نالت على استحسان الكثيرين من متابعى موسيقى الراب.



ونجح الموسم الخامس من برنامج مزيكا صالونات، فى حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة واستماع عبر موقع يوتيوب فقط، لحلقات الموسم الجديد حتى عرض خمس حلقات منه ويستمر لأربعة عشر حلقة تعرض أسبوعيا.

وانتشرت مقاطع كثيرة لبرنامج ريد بل مزيكا صالونات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأغانى الحلقات التي تم عرضها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحققت إعجابا وتفاعلا بشكل كبير من مستمعى الراب فى مصر والوطن العربي، وكانت أكثر حلقات الموسم حتى الآن مشاهدة واستماعا الحلقة الأولى التى جمعت مروان بابلو ومولوتوف، وحقق ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، بينما جاءت في المركز الثاني الحلقة الرابعة والتي جمعت بين كريم أسامة وطارق الشيخ وكوليبكس، والتي حققت ما يقارب المليون مشاهدة واستماع عبر يوتيوب.