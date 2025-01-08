شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم عن شخصية "رغدة" بوتر حساس: كنت سأندم لو لم أقدمها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة هيدي كرم أن شخصية "رغدة" في "وتر حساس" تبدو للوهلة الأولى غريبة وليست لها "مسكة"، لكنها في جوهرها شخصية إنسانية من لحم ودم، تجمع بين الخير والشر، وليست شخصية خيالية.

تابعت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "رغدة مثل أي إنسان، يمكن أن نتعاطف معها أحيانًا عندما تكون ضعيفة وتُظهر جانبها الطيب، وفي لحظات أخرى تغضب من حولها بسبب تصرفاتها".

وكشفت هيدي كرم أنها أثناء قراءة شخصية "رغدة" كانت على وشك الاعتذار عن الدور، قائلة: "كنت سأندم ندمًا كبيرًا لو اعتذرت، لكن كان لدي مخاوف ومع ذلك، قبلت الدور لعدة أسباب، أهمها العمل مع هذه المجموعة الرائعة من جهة، ومن جهة أخرى شعرت أثناء قراءة الشخصية أنها إنسان حقيقي من لحم ودم، وكنت أعلم كيف سأقدمها".

وأوضحت أنها تعاطفت مع شخصية "رغدة" منذ اليوم الأول، قائلة: "كان لدي مبررات شخصية تجعلني أتفهم ما تقوم به، وأكثر ما أعجبني فيها أنها شخصية واضحة مقارنة بسلمى وكامليا".



