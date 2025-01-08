شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم: انتقاد الجمهور لنا فى "وتر حساس" جاء في مصلحة العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة هيدي كرم أن الانتقادات التي طالت بطلات العمل في بداية عرض المسلسل، سواء فيما يخص الملابس أو اتهامات بإجراء عمليات تجميل، صبّت في مصلحة العمل لأنها أثارت الفضول لدى الجمهور لمتابعة المسلسل.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"أكيد التعليقات السلبية ممكن تزعج أي حد، لكن في النهاية صبّت في مصلحة العمل."



وأضافت:"ما فيش حد طبيعي ممكن يكون مبسوط من الانتقاد، خصوصًا لو كان شرسًا ويأتي من السوشيال ميديا، حيث يكون النقد أحيانًا جارحًا."

وأوضحت أنها ناقشت هذه الانتقادات مع الفنانة إنجي المقدم، التي قالت بدورها:"في بداية عرض المسلسل، سمعت عن الانتقادات، لكنني بطبيعتي مش بحب أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا، كنت أسمع ذلك من الناس في الخارج، وكانوا يقولون لي: ما تزعلوش! وكنت مستغربة."

تابعت إنجي:"ناقشت الموضوع مع صبا مبارك، وقلت لها: مش عاوزين حد يسرق فرحتنا بنجاح العمل."

أما الفنانة صبا مبارك، فعلّقت على الانتقادات قائلة:"مش فاهمة الانتقادات! غريبة جدًا. شخصية سلمى طبيبة تجميل، ومن الطبيعي تكون مهتمة بمظهرها، ثبات الانفعالات كان جزءًا من كراكتر الشخصية، لأنها سيدة محسوبة، وهذا كان مطلوبًا في الدور."



