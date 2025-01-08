شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم عن شخصية "كامليا" بوتر حساس: أحببتها مع كل شرها ونرجسيتها والان مع تفاصيل الخبر

صرحت الفنانة إنجي المقدم بأن شخصية "كامليا" فى مسلسل "وتر حساس" بكل ما تحمله من شر جذبتها بشدة، لأنها وجدت فيها ضالتها الفنية التي كانت تبحث عنها، وأوضحت أنها خلال العامين الماضيين شعرت بالإرهاق واستنزاف الطاقة، مما جعلها بحاجة إلى "استراحة".

وقالت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"قضيت سنة أبحث عن أدوار جديدة، لكن كل ما كان يُعرض عليّ لم يرضِ طموحي ولم يُقدم لي شخصيات تُحفزني، وبعد فترة من البحث، قررت أن آخذ استراحة وفضلت الانتظار حتى يأتي دور مناسب، وكأنني منتظرة الدور ينزل عليّ من السماء".

وأضافت:"ترددت في البداية بشأن قبول شخصية كامليا في مسلسل وتر حساس، تحدثت مع صديقتي صبا مبارك وأخبرتها عن قلقي، فردت عليّ: إنتِ مجنونة! لو سمحتي، اشتغلي. أنا دائمًا أستشير صبا وأسمع نصائحها، وهي من شجعتني بقوة على قبول الدور".

وعن أسباب قلقها من الشخصية، قالت:"كنت قد انتهيت من مسلسل قواعد الطلاق الـ45، الذي شاركتني فيه صبا أيضًا، وكنت مرهقة جدًا من العمل على مدار 45 حلقة، لذلك كنت خائفة من الدخول في تجربة مشابهة مرة أخرى. إضافة إلى ذلك، شخصية كامليا الشريرة كانت تمثل تحديًا كبيرًا، فهي شخصية مكروهة".

لكنها أوضحت أن الشخصية جذبتها أكثر أثناء قراءتها وتصويرها، قائلة:"مع كل شرها ونرجسيتها، أحببت كامليا. كنت أقول لنفسي: هل أنا مريضة نفسيًا لأنني أحب شخصية شريرة بهذا الشكل؟! لكني أردت أن أقدمها بلحم ودم، وأن أجد لها دوافع إنسانية تجعل الجمهور يفهمها، قضيت وقتًا أبحث عن جزء جيد في داخلها أستند إليه".



