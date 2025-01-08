شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تتعاون مع الملحن أحمد البرازيلى فى أغنيتين.. اعرف تفاصيلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة مى كساب مع الملحن أحمد البرازيلي في أغنيتين، الأولى بعنوان "ورا كل راجل عظيم واحدة" من كلمات علاء مناع، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم ومن المقرر أن يتم طرحها بعيد الحب المقبل، والثانية "ياناس يا عشمانين"، من كلمات أحمد علاء الدين، حسبما أكد ملحن الأغنيتين أحمد البرازيلي لـ ”الخليج 365”

وتعاون الملحن أحمد البرازيلى فى مشواره مع عدد كبير من نجوم الطرب من مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب ومدحت صالح ولؤى ومحمد عدوية وأيتن عامر وايساف وهيفاء وهبى وغيرهم.

وطرحت النجمة مي كساب، العام الماضى، أغنية بعنوان "قطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وشاركها فى التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من اخراج ميا المهدي.

وحلت الفنانة مى كساب مؤخراً، ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانون المصريون قادرون على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

يذكر أن آخر أغنيات مي كساب، أغنية بعنوان "بيقولوا قوية" والتى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.