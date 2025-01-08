شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل بعد نجاح عشمك كداب: أطرح أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والملحن هيثم نبيل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنيته الأخيرة الذى طرحها وتحمل إسم "عشمك كداب"، مضيفا في تصريحات لليوم السابع:"الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من أصدقائى داخل الوسط الفنى وخارجه.

وأضاف هيثم نبيل أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغانى على طريقة السينجل، بحيث يطرح كل فترة أغنية، وتحمل الأغانى مفاجآت كبيرة، مشيراً إلى أنه يحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا للجمهور الذى دائما ما يمثل دعما كبيرا لى في مشواره الغنائى.

من ناحية أخرى، يخوض المطرب والملحن هيثم نبيل أولى تجاربه في عالم التأليف السينمائى، حيث يدخل عالم السينما بقصة وسيناريو وحوار فيلم "عيسى" من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة الفنان خالد الصاوى ومينا مسعود وإسلام حافظ ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازى وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين، وينتمى إلى طبيعة أعمال الساسبنس الاجتماعى.

وطرح منذ فترة المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى، وتقول كلمات الاغنية:

أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان

أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان

ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك

كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان

مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس

وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس

لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص

بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني

ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني

وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني

ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني

كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش

ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني

مغيرش الفراق قلبي ولا حتى السنين قادرين

يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين

تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك

ده لو دائى الوحيد انتى أنا راضى اعيش بيه سنين