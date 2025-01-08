شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الاسرائيلية تكشف عن اتفاق جديد بين واشنطن وتل ابيب لشن هجوم كبير ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية بحث مع نائب رئيس الأركان العمليات ضد الحوثيين.

ولم تتطرق هيئة البث الإسرائيلية إلى أي تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه العمليات.

لكن إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية، أفادت في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن خامس جولة من الغارات على اليمن.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، أن واشنطن طلبت من تل أبيب، التركيز على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بدلا من قصف أهداف مدنية كالموانئ ومحطات الكهرباء.

وأشارت إلى أنه وبسبب شح المعلومات الاستخباراتية عن المواقع العسكرية الحوثية وكيفية تحركات قادة الجماعة، فإن إسرائيل تدرس إرسال سلاح البحرية إلى قبالة اليمن لتوفير قوة نارية سريعة، ونقل قوات كوماندوز إذا لزم الأمر.

وفي سياق متصل قالت صحيفة أمريكية، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون دفعت إسرائيل إلى تعزيز مخابراتها في اليمن.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن تل أبيب تحاول ترسيخ أياديها الاستخباراتية في اليمن، لتكون قادرة على ضرب زعماء الحوثيين.

وأكدت الصحيفة، أن الحوثيين أضحوا يشكلون تهديدا أمنيا معقدا لإسرائيل، بسبب بعدهم عنها ونقص المعلومات الاستخباراتية عنهم، مشيرة إلى أن الهجمات ضدهم تضخمهم، ولا تفعل الكثير لوقف تهديداتهم.