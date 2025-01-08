تكنولوجيا: AirStudio One ميكروفون محمول صغير الحجم وأمكانيات مميزة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - AirStudio One ليس مجرد ميكروفون عادي، بل هو أداة متكاملة لصانعي الموسيقى الراغبين في تسجيل أصواتهم أثناء التنقل حيث كشفت شركة Hisong، الشركة الناشئة التي تسعى لبناء بديل أكثر أناقة للأدوات المعتادة عن هذا المايكروفون المميز خلال فعاليات معرض CES 2025.

AirStudio One هو ميكروفون مكثف لاسلكي يقدم خصائص مميزة مثل واجهة صوت احترافية، وموصل USB-C لاسلكي، وزوج من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية. الفكرة هي أنك تستطيع تسجيل صوت رائع أثناء تواجدك على الطريق دون أي أجهزة إضافية.

و من الميزات الأخرى فقد تم تصميمه بمعالج إشارة رقمي متعدد النواة للمساعدة في الحصول على أفضل صوت من تصميمه النحيف. وباستخدام التطبيق الخاص فيه على هاتفك، ستتمكن من مزج الصوت وضبط معادل الصوت وحتى تطبيق المؤثرات الصوتية في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا استخدام هذا لتسجيل الصوت لمقاطع الفيديو الخاصة بك، وإذا اخترت المزامنة مع أي جهاز فيمكنك إخراج الصوت إلى أي جهاز مزود بمدخل 3.5 ملم. الميكروفون سيكون متاحًا للشراء في وقت لاحق من هذا العام.

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