شاهدوا.. نوال ماذا قالت عن حفلها مع رابح صقر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - ظهرت الفنانة نوال والفنان رابح صقر بفيديو لهما وهما يركبان الطائرة متجهيْن من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة، وعلى أنغام أغنية "كل ما في الأمر" غناء نوال وألحان رابح وتحديداً مقطع "كل ما في الأمر إني أعشقك، وأنا مالي عنك بالدنيا غنى قد ما تكذب علي مصدقك، لو تجرعني المرارة والعنا، امتدحت نوال الفنان رابح وأثنت عليه قائلة: "أنا بمشاركة أبو صقر مرتاحة وهو يعرف هذا وهو موسيقي الرائع الحفل بيكون رائع وجميل"، ورد رابح قائلاً: "بتكون ليلة كلها شوق ووله، اشتقت لحفلات جدة"، ثم قالت نوال: "كلي حماس مدام معي أبو صقر هو يعرف إنه أحب الناس إلى قلبي".

وعلق حساب بنش مارك على الإنستغرام على الفيديو وكتب: "الفنان رابح صقر والفنانة نوال، جاينكم يا أهل جدة".

كما نشر الحساب مؤخراً بوستر الحفل وعلق وقتها وكتب: "أمسية استثنائية في عروس البحر الأحمر، جدة مع الفنان رابح صقر والفنانة نوال موعدنا 10 يناير في عبادي الجوهر أرينا".

حفل نوال ورابح بجدة

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هذا وتستعد الفنانةوالفنان رابح صقر بتاريخ 10 يناير 2025 لتقديم الحفل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك قبل أيام من تاريخ الحفل، ونشرت بوستر الحفل وكتبت وقتها: "كل ما في الأمر.. إني أعشقك، ليلة استثنائية مع موسيقار الخليج، وقيثارة الخليجعلى مسرح عبادي الجوهر أرينا، ليلة ما تتفوت، مليانة طرب وأجواء لا تنوصف، إجازتكم في جدة أكيد غير، استمتعوا بها الأمسية إللي بتعيش بذاكرتكم!".

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