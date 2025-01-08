وسط جمهورها: أنغام تحتفل بنجاح ألبومها وتطرح أحدث أغانيها تيجي نسيب الليلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - تحتفل مساء اليوم الأربعاء الفنانة أنغام وسط جمهورها ومحبيها بطرح أحدث أغانيها المصورة والتي تحمل اسم "تيجي نسيب"، بأحد المولات الشهيرة بـ مصر.

"تيجي نسيب" هي أحد أغاني ألبوم أنغام والذي يحمل نفس اسم تلك الأغنية والذي طرحته في موسم صيف 2024، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد.

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ألبوم تيجي نسيب

ألبوم "" يضم 12 أغنية، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعدة أغنيات منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، «خليك معاها».

ومن الجدير بالذكر، أن النجمة أنغام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مع جمهورها في مدينة جدة بالسعودية في شهر سبتمبر من عام 2024، حيث قدمت الألبوم كاملاً لأول مرة بحضور عدد كبير من صناعه وحرصت على تقديم التحية لهم ومن بينهم أكرم حسني، أمير طعيمة، الموزع طارق مدكور وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد.

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حفل غنائي منتظر لـ أنغام

على جانبٍ آخر، تستعد الفنانةلإحياء أحدث حفلاتها الغنائية يوم 14 فبراير المقبل، وذلك ضمن حفلات يوم الحب فى مدينة أبو ظبي، وحرصتعلى الترويج للحفل، من خلال نشر الملصق الدعائي للحفل عبر صفحتها الرسمية على" انستغرام" والذي ظهرت عليه منفردة.

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