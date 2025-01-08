بسبب أحمد العوضي وشريف دسوقي.. تامر أمين يوجه رسالة لنقابة المهن التمثيلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لنقابة المهن التمثيلية من خلال برنامجه الشهير "آخر النهار"، وذلك للتدخل ووضع حل لظاهرة خروج بعض الفنانين ومطالبة زملائهم بترشيحهم للمشاركة معهم في أعمالهم الفنية، وجاء هذا التعليق بعد رسالة الفنان شريف دسوقي للفنان أحمد العوضي ومطالبته له بالتعاون معه في مشاريعة الفنية القادمة.

رسالة تامر أمين لنقابة المهن التمثيلية

علقعلى هذا الأمر قائلاً: "في ظاهرة ابتدت تنتشر ومتضايق إنها بتحصل، وهي مناشدة بعض الفنانين من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل لبعض الفنانين أو الجهات إنهم يعانوا من قلة العمل، وبالتالي قلة الدخل ومش عارفين يواجهوا صعوبات الحياة، وآخر هؤلاء الفنانين، وكانت رسالته موجهة لنجم معين هو الفنان أحمد العوضي"، وتابع: "أنا مش عاجبني سبب الظاهرة، يجب على نقابة المهن التمثيلية تشوف حل لقصة التوزيع العادل للأدوار والأعمال، دلوقتي عندنا أعمال سينمائية ودرامية كثيرة، ومقبلين على شهر رمضان".

وأكد تامر أمين أنه متضامن مع موقف شريف دسوقي، مشيراً إلى أنه لولا حالته المادية الصعبة وحاجته للعمل لم يكن ليتصرف بهذه الطريقة.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان

يُذكر أنيشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية، وهو من بطولة، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

يمكنك متابعة شريف دسوقي يطلب من أحمد العوضي العمل معه والأخير يستجيب وهذا ما قاله؟

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