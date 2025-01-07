اقترب من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.. تامر حسني يحتفل بنجاح "فعلا مبيتنسيش"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:20 مساءً - خلال الساعات الماضية طرح الفنان تامر حسني ورامي صبري أحدث أعمالهما الغنائية "فعلا مبيتنسيش" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

نجاح "فعلا مبيتنسيش"

وعلى الرغم من مرور ساعات قليلة على طرح الأغنية، إلا أنها حققت نسب مشاهدة عالية اقتربت من المليون مشاهدة، وتصدرت الترند على موقع الفيديوهات يوتيوب، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبيورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.

وأبدى تامر سعادته بردود الفعل القوية على هذه الأغنية، وقام بإعادة نشر المقاطع عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام.

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أغنية "فعلا ما بتنيسيش"

من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس وماستر طارق توكّل، تريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه.. قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين.. وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا.. أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا إللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا.. فعلاً مابيتنسيش".

تامر حسني ينتظر "ري ستارت"

الجدير بالذكر أنينتظر عرض فيلم "ري ستارت" مع هنا الزاهد، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة:، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وفي السينما، بعد فيلم "بحبك".

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