محمّد إمام يشوّق جمهوره لفيلم “شمس الزّناتي” بصورة والده وملابسه

يتابع الممثّل المصريّ، محمّد إمام، تشويق جمهوره لفيلمه السّينمائيّ الجديد “شمس الزّناتي- البداية” الذي يُعيد من خلاله تقديم نسخة جديدة وعصريّة من الفيلم الذي سبق أن قدّمه والده الفنّان الكبير عادل إمام في عام ١٩٩١.

في هذا السّياق، نشر محمّد إمام، عبر “إنستغرام”، صورة له وهو يقف ويتأمّل صورة لوالده عادل إمام من فيلم “شمس الزّناتي”، كما ارتدى ملابس تُشبه الملابس التي ارتداها عادل إمام، سابقًا في العمل وعلّق بسؤال والده الشّهير في الفيلم: ”بتعرف تعد لحّد كام؟ ..مضيفًا: “شمس الزناتي- البداية..قريبًا”.

نذكر أنّ النّسخة الجديدة من فيلم “شمس الزّناتي”، ستكون تحت إشراف الهيئة العامّة للتّرفيه في السّعوديّة، برئاسة المستشار تُركي آل الشّيخ وبدعم من صندوق “بيغ تايم”، إذ يتِمّ تصوير الفيلم بمستوى عالٍ جدًّا.

وقد ردّ محمّد إمام في وقت سابق، على هذا الدّعم، قائلًا: “شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشّيخ على دعمك وحماسك لفيلم “شمس الزّناتي” واصرارك على صياغة أفلام عربيّة بمواصفات عالميّة… إن شاء الله سترَون فيلمًا “ماتعملش زيّه قبل كده” انتظروا مفاجآت عديدة”.

يشارك في النّسخة الجديدة من الفيلم الى جانب محمّد إمام، كوكبة من الممثّلين أبرزهم: أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، مصطفى غريب.

النّسخة الجديدة من الفيلم سيناريو وحوار محمّد الدّبّاح، من إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمّد رشيدي “رشيدي برودكشن” بدعم من صندوق “بيغ تايم”، أمّا الإخراج لعمرو سلامة.

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تجدر الإشارة إلى أنّ فيلم “شمس الزّناتي” الذي قدّمه عادل إمام في ١٩٩١، سيناريو وحوار مجدي هداية، إخراج سمير سيف وشاركه بطولته: سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي وغيرهم.