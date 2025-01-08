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أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي

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- بواسطة أيمن الوشواش - برعاية معالي أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات كرنفال "هويدة للطهي" في مركز حي المحمدية النموذجي، نظم الكرنفال بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الحي ودعم الأسر المنتجة من خلال إبراز مهارات الطهي والحرف اليدوية.

وأثناء الفعالية، حضر معالي أمين محافظة جدة الأركان المشاركة، حيث اطلع على الفعاليات المصاحبة التي أظهرت إبداع المشاركين وتميزهم، وأشاد معاليه بالدور الحيوي للكرنفال في دعم الأسر المنتجة وتنمية المهارات المجتمعية.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات المشاركة تقديرًا لمساهماتها القيمة، تأكيدًا على حرص الأمانة على تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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