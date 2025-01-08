شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية معالي أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات كرنفال "هويدة للطهي" في مركز حي المحمدية النموذجي، نظم الكرنفال بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الحي ودعم الأسر المنتجة من خلال إبراز مهارات الطهي والحرف اليدوية.

وأثناء الفعالية، حضر معالي أمين محافظة جدة الأركان المشاركة، حيث اطلع على الفعاليات المصاحبة التي أظهرت إبداع المشاركين وتميزهم، وأشاد معاليه بالدور الحيوي للكرنفال في دعم الأسر المنتجة وتنمية المهارات المجتمعية.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات المشاركة تقديرًا لمساهماتها القيمة، تأكيدًا على حرص الأمانة على تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.