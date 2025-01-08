أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي

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وأثناء الفعالية، حضر معالي أمين محافظة جدة الأركان المشاركة، حيث اطلع على الفعاليات المصاحبة التي أظهرت إبداع المشاركين وتميزهم، وأشاد معاليه بالدور الحيوي للكرنفال في دعم الأسر المنتجة وتنمية المهارات المجتمعية.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات المشاركة تقديرًا لمساهماتها القيمة، تأكيدًا على حرص الأمانة على تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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