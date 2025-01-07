خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:20 مساءً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 الذي يتواصل تصوير مسلسلاته على قدمٍ وساق للحاق بالعرض خلال الشهر الكريم، عودة عدد من الفنانين إلى الدراما بعد غياب سنوات سواء كان هذا الغياب لأسباب فنية لعدم وجود العمل المناسب الذي يرغب الفنان في تقديمه أو أسباب شخصية، ولكنهم في النهاية سجلوا عودتهم وحجزوا مكانهم في الموسم، وترصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين يعودون لدراما رمضان بعد غياب.

محمد هنيدي يعود بعد 6 سنوات بـ "شهادة معاملة أطفال"

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الفنان محمد هنيدي يعود إلى دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 1968، والذي قام ببطولته فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبد الرحيم الزرقاني، وأخرجه فطين عبد الوهاب.

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ويقدم محمد هنيدي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في رمضان 2025، والذي بدأ تصويره الشهر الماضي، ويشارك في بطولته كل من: نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، خالد أنور، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، ويجسد هنيدي خلال العمل شخصية محامٍ يستفيق من غيبوبة 20 سنة.

إيمي سمير غانم تعود للدراما بمشاركة حسن الرداد

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نفس الأمر بالنسبة للفنانة إيمي سمير غانم التي سجلت عودتها إلى دراما رمضان 2025وذلك بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

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مسلسل "عقبال عندكم" كان يحمل اسم "مش هو ولا هي" قبل تغييره، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

كندة علوش حاضرة في رمضان بعد غياب طويل

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تعود الفنانة كندة علوش إلى دراما رمضان 2025 خلالبعد غياب 8 سنوات كاملة، حيث كان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل "أفراح القبة" مع منى زكي وإياد نصار، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان منها "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي" و"إلا أنا".

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مسلسل "جاني في المنام" كان يحمل اسم "ناقص ضلع" قبل تغييره، والعمل من بطولة: نيللي كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، إسلام حافظ، علي صبحي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين وضيفة الشرف الفنانة ثراء جبيل، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

خالد سليم يلتقي ياسمين عبد العزيز

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الفنان خالد سليم هو الآخر سجل عودته إلى دراما رمضان 2025 خلالبعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل "رسايل" مع الفنانة مي عز الدين عام 2018، وخلال السنوات الماضية اكتفىبالظهور في دراما الأوف سيزون خارج شهر رمضان، حيث قدم مسلسلات "أبواب الشك"، "بلا دليل"، "جمال الحريم"، "حكايات جروب الماميز".

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، بتول الحداد، بسنت أبو باشا ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي لا يخلو من التشويق.

عودة نيكول سابا بعد 6 سنوات غياب

نفس الأمر بالنسبة للفنانة نيكول سابا التي تعود إلى الدراما الرمضانية في 2025 خلال مسلسل "وتقابل حبيب" أيضاً، حيث سجلت آخر تواجد لها في دراما رمضان عام 2018 خلال مسلسل "الهيبة – العودة" الذي شاركت في بطولته إلى جانب تيم الحسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، روزينا لاذقاني، وقصة هوزان عكو وسيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

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