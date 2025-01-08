الصين تهاجم إسرائيل لتحويلها مستشفيات غزة ساحة معارك

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجمت الصين في الأمم المتحدة إسرائيل، ودعتها للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة .

وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال أمس، إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة يجب أن تتوقف.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح صحفي: "لم نتلق أية تحديثات بشأن سلامة مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله"، مؤكدا مواصلة المنظمة الدولية حث إسرائيل على إطلاق سراحه.

المصدر : عرب 48