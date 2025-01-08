شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتحدث عن فروقات تميز مترو الرياض عن مترو نيويورك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص شاب سعودي على إبراز فروقات تجربة التنقل بين مترو الرياض ، ومترو نيويورك في الولايات المتحدة ٠

وقال الشاب خلال المقطع المتداول على نطاق واسع “مترو نيويورك أقرب وصف لنزوله هو فيلم رعب لأنك تنزل بمكان إضاءته خافتة فضلا عن إنه درج تقليدي وغير نظيف ،على عكس النزول بمترو الرياض المجهز بدرج متحرك والمكان راقي ونظيف جدا “.

وأضاف” ممرات مترو نيويورك مليئة بروائح كريهة جدا ، على عكس ممرات مترو الرياض المكيفة والنظيفة جدا ، وبالنسبة لماكينات الدفع في نيويورك بدائية جدا وما تقبل إلا كاش وأغلبها معطل ، بينما ماكينات مترو الرياض حديثة ومتوفرة بثلاث لغات واستخدامها سهل جدا وبسيط “.

وتابع ” مترو نيويورك ليس به أي علامات استرشادية في الأعلى على عكس مترو الرياض المجهز بشاشة ديجيتال ومجهز بمسار يعرفك مسارك واتجاهاتك مع دلالات إرشادية واضحة “.

واستطرد ” الأمان شبه معدوم في محطات نيويورك وهم غيره مسئولين عن أي غرض يسرق منك ، كل محطات نيويورك ليس بها دورات مياه ،فضلا عن انتشار المشردين ومدمني المخدرات “.