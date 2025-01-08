شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يحمي أم وابنتها من شدة الرياح والأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني ليس بجديد على رجال الأمن في الحرم المكي ، قام أحد رجال الأمن بمساعدة أم وطفلتها غلبتهما الرياح الشديدة والمطر.

وأسرع رجل الأمن لحماية فتاة لم تستطع والدتها حملها بسبب شدة الرياح وغزارة المطر، حيث احتضنها وقام بحمايتها من الرياح والمطر وكأنها ابنته التي تحمل اسمه.

ولاقى تصرف رجل الأمن إشادات واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بموقفه البطولي ، مشيدين بدور رجال الأمن وحرصهم الدائم ع الحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين .