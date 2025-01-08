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بن سلمة يكشف موعد افتتاح محطة التحويل الكهربائية بحفر الباطن.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ،خليل بن سلمة، عن موعد افتتاح مشروع محطة التحويل الكهربائية في حفر الباطن .

وقال ” بن سلمة” خلال تصريحات صحفية بمنتدى حفر الباطن للاستثمار: مشروع محطة التحويل الكهربائية في حفر الباطن سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل 2026 .

وأكد المهندس خليل بن سلمة أن هذا المشروع، كانت أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بحفر الباطن، حيث يوجد مدن بالمنطقة ليس بها كهرباء.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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