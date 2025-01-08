شكرا لمتابعة خبر عن بن سلمة يكشف موعد افتتاح محطة التحويل الكهربائية بحفر الباطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ،خليل بن سلمة، عن موعد افتتاح مشروع محطة التحويل الكهربائية في حفر الباطن .

وقال ” بن سلمة” خلال تصريحات صحفية بمنتدى حفر الباطن للاستثمار: مشروع محطة التحويل الكهربائية في حفر الباطن سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل 2026 .

وأكد المهندس خليل بن سلمة أن هذا المشروع، كانت أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بحفر الباطن، حيث يوجد مدن بالمنطقة ليس بها كهرباء.