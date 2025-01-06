شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 5 يناير 2024.. استقرار فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الدواجن فى مصر، استقرار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 6 يناير 2025 للمستهلكين فى الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وبلغ سعر كرتونة البيض فى المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض والبيض البلدي 135 جنيها، فى المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بإضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 80 إلي 83 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلي 95 جنيهاً



في المقابل شهدت بورصة الدواجن تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 31 جنيها من مستويات تجاوزت 34 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 15 جنيها من مستويات 23 جنيها والبلدي .



وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 60 جنيها وتراجع البط المسكوفى إلى 70 جنيها والمولر 72 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 12 جنيهاً والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.