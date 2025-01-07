شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث شاشات التلفزيون فى العالم مزودة بالـAI.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها خلال حدث First Look 2025 الذي أقيم على هامش معرض CES 2025. استعرضت الشركة تقنية Samsung Vision AI التي تمثل نقلة نوعية في عالم الشاشات الذكية، حيث تهدف إلى تقديم تجربة استخدام متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تتيح هذه التقنية ميزات مثل الترجمة الحية التي تلغي حواجز اللغة، وخاصية "انقر للبحث" التي توفر معلومات فورية عن المحتوى المعروض، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص خلفيات الشاشات لتتناسب مع تصميم المنزل.

ابتكارات تقنية في شاشات 2025

استعرضت سامسونج شاشتها الجديدة Neo QLED 8K QN990F، التي تجمع بين أداء تقني متقدم وتصميم أنيق. تعتمد الشاشة على معالج NQ8 AI Gen3 الذي يوفر تحسينات ديناميكية لجودة الصورة والصوت، مثل تقنية 8K AI Upscaling Pro التي ترفع جودة المحتوى منخفض الدقة، وميزة Auto HDR Remastering Pro التي تعزز الألوان وتبرز التفاصيل في المشاهد المختلفة. كما توفر الشاشة ميزة Adaptive Sound Pro التي تفصل وتحسن مكونات الصوت للحصول على تجربة استماع مميزة.

دمج الفن بالتكنولوجيا

في إطار تعزيز علاقتها بالفن، وسعت سامسونج متجرها للفنون ليشمل أكثر من 3000 عمل فني عالمي، مما يتيح للمستخدمين تحويل شاشاتهم إلى لوحات فنية، وأطلقت الشركة شاشة The Frame Pro، التي تمزج بين جودة الصورة الفائقة وإمكانيات عرض الأعمال الفنية، مما يجعل الشاشات جزءًا من التصميم الداخلي للمنازل، كما أبرمت سامسونج شراكة مع Art Basel، لتصبح شاشات The Frame الشاشة الرسمية لعرض الأعمال الفنية في هذا الحدث العالمي.

توسيع حدود الذكاء الاصطناعي

تعمل سامسونج على تعزيز تجارب المستخدمين من خلال التعاون مع شركات مثل مايكروسوفت وجوجل، حيث أطلقت شاشات مزودة بتقنية Microsoft Copilot لتقديم توصيات محتوى ذكية وخدمات مخصصة، كما أعلنت عن خطط لتوسيع قدرات Samsung Vision AI لتشمل المزيد من الميزات الذكية التي تجعل الشاشات أدوات متكاملة للحياة اليومية.

ابتكارات جديدة تعيد تعريف الترفيه المنزلي

كشفت سامسونج أيضًا عن جهاز العرض The Premiere 5، الذي يُعد أول جهاز عرض تفاعلي بشعاع ليزر ثلاثي، يوفر تجربة عرض مبتكرة مع إمكانية التفاعل باللمس، بالإضافة إلى ذلك استعرضت سامسونج مرآة MICRO LED Beauty Mirror، التي تقدم توصيات مخصصة للعناية بالبشرة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق التكنولوجيا لتشمل جوانب جديدة من الحياة اليومية.

رؤية مستقبلية للشاشات الذكية

تؤكد هذه الابتكارات التزام سامسونج بتحقيق رؤيتها لمستقبل أكثر ذكاءً واتصالًا، حيث تسعى إلى تحويل الشاشات إلى أدوات ذكية تتفاعل مع المستخدمين وتلبي احتياجاتهم، مع الجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة لتحسين جودة الحياة اليومية.

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات رائدًا عالميًا في التكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تطوير حلول مبتكرة تشمل أجهزة التلفاز، الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التزامها بتقديم تجارب متصلة عبر منظومة SmartThings.



أحدث شاشات التلفزيون فى العالم



أحدث شاشات التلفزيون فى العالم