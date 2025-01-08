تكنولوجيا: InkPoster من PocketBook شاشات ورق إلكتروني تحول منزلك إلى معرض فني #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي شاشات InkPoster من PocketBook حلًا مبتكرًا لعرض الأعمال الفنية في المنازل باستخدام شاشات ورق إلكتروني ملونة. بدلاً من الشاشات التقليدية ذات الإضاءة الخلفية، يعتمد InkPoster على تقنية الورق الإلكتروني لتوفير تجربة مشاهدة مريحة للعين تُحاكي اللوحات الفنية الحقيقية.

يأتي InkPoster بثلاثة أحجام مختلفة (13.3، 28.5، و 31.5 بوصة) تعتمد على تقنيتي Spectra 6 و IGZO من Sharp. يأتي الطراز 13.3 بوصة بدقة 1200 × 1600 وبطارية 14000 مللي أمبير. بينما يأتي الطراز 28.5 بوصة بدقة 2160 × 3060 ويستخدم مزيجًا من تقنيتي العرض. أخيرًا، يأتي الطراز 31.5 بوصة بدقة 2560 × 1440 ويستخدم Spectra 6. يحتوي كلا الطرازين الأكبر حجمًا على بطارية 20000 مللي أمبير، مع وعد بالعمل لمدة عام تقريبًا. لكن مدة التشغيل تعتمد على عدم تغيير الصور بشكل متكرر، خاصة وأن هذه النماذج الأولية تستغرق بضع دقائق للتبديل بين الصور، مع إمكانية التثبيت في الوضعين الرأسي والأفقي. يُمكن للمستخدمين الاختيار من مكتبة فنية مُنسقة أو عرض صورهم الخاصة عبر تطبيق InkPoster المُصاحب.

أظهرت النماذج الأولية ألوانًا أكثر حيوية مما هو مُتوقع من شاشات الورق الإلكتروني، مع إمكانية رؤية تفاصيل ضربات الفرشاة. ومع ذلك، قد تظهر وحدات البكسل عند الاقتراب الشديد من الشاشة. وتُخطط PocketBook لإطلاق تطبيق فني مجاني مع احتمال توفير اشتراك مدفوع لاحقًا. من المُتوقع أن تتراوح أسعار النماذج بين 600 يورو للنموذج 13.3 بوصة، و 1700 يورو للنموذج 31.5 بوصة، بينما سيكون سعر النموذج 28 بوصة حوالي 2500 يورو نظرًا للتقنية المُستخدمة فيه. باختصار، يُقدّم InkPoster طريقة أنيقة لعرض الأعمال الفنية في المنازل بتقنية حديثة تُراعي راحة العين.

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