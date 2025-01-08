تكنولوجيا: ‏Harman JBL تقدم JBL Horizon 3 لتعزيز دورات النوم الطبيعية في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب سماعات الرأس الرائدة Tour One M3، كشفت علامة Harman JBL التجارية عن جهاز جديد في معرض CES 2025. راديو الساعة JBL Horizon 3، الذي يعد خليفة Horizon 2، تم تصميمه ليكون إضافة مثالية للطاولات الجانبية في غرف النوم، مع وعد بتعزيز دورات النوم الطبيعية وتحسين تجربة النوم والاستيقاظ.

يتميز JBL Horizon 3 بتصميم نحيف وشاشة بلورية متطورة في المقدمة، مع إضاءة محيطة ذكية. يعمل الجهاز على خلق بيئة مريحة عبر أصوات الاسترخاء، مثل صوت أمواج المحيط الذي يتم تشغيله أثناء وضع شروق الشمس.

يهدف هذا النظام إلى دعم “تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية”. في المساء، تقدم أصوات الطبيعة المهدئة أجواءً مريحة تساعد على الاسترخاء قبل النوم.

يمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات المنبه، والمعادل الصوتي، والإضاءة من خلال تطبيق JBL One. كما يحتوي الجهاز على راديو FM مدمج، ويتيح إعدادين للمنبه مع مقبض دوار كبير لضمان سهولة الاستخدام.

داخليًا، يضم JBL Horizon 3 مكبري صوت كاملي النطاق بحجم 1.5 بوصة، مع مشعات سلبية مزدوجة لتوفير تجربة صوتية غنية. يدعم الجهاز تقنية Bluetooth 5.3 لتشغيل الصوت بسلاسة عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنية Auracast لتوصيل عدة مكبرات صوت معًا.

من المقرر أن تطلق JBL جهاز Horizon 3 في مايو 2025، مع خيارات ألوان تشمل الأسود والرمادي، وبسعر 129.95 دولارًا.

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