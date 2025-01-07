أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا في حولا وأطلق قنابل مضيئة فوق اجواء اطراف علما الشعب.
وذكرت مراسل "النشرة" أنّ "الجيش اللبناني تمكّن من العثور على جثامين شهداء في الناقورة وعلما الشعب في الجنوب، واستدعى فرق الإسعاف للدفاع المدني اللبناني لإنتشالهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش اللبناني عثر على جثامين شهداء بالناقورة وعلما الشعب والجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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