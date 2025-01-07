"النشرة": الجيش اللبناني عثر على جثامين شهداء بالناقورة وعلما الشعب والجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في حولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا في حولا وأطلق قنابل مضيئة فوق اجواء اطراف علما الشعب.

وذكرت مراسل "النشرة" أنّ "الجيش اللبناني تمكّن من العثور على جثامين شهداء في الناقورة وعلما الشعب في الجنوب، واستدعى فرق الإسعاف للدفاع المدني اللبناني لإنتشالهم".