لحود عرض مع وفد بقاعي مشاريع إنمائية واقتصادية وزراعية

استقبل المدير العام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في دارته، في زحلة، منسق عام "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين، على رأس وفد ضم رؤساء بلديات.

وتم البحث، خلال اللقاء، في أوضاع زحلة والبقاع وحاجاتهما، وخصوصا البرامج والمشاريع الإنمائية والاقتصادية والزراعية وزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد ياسين باسم الوفد بـ"الجهود التي يبذلها المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في خدمة أهالي زحلة والبقاع وفي متابعة أوضاع المزارعين في البقاع ولبنان".

ونوه بـ"التعاون والتنسيق المستمر بين تيار المستقبل ولحود"، مناشدا "الأجهزة المعنية ضرورة ضبط الحدود ووقف التهريب"، مؤكدا "دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتعزيز حضورها على الحدود اللبنانية – السورية".

واعتبر أن "التاسع من كانون الثاني يوم مفصلي"، لافتا إلى أن "على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية كي تنطلق عجلة إعادة تكوين السلطة والإصلاحات على المستويات كافة".