الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء في الخيام والاستعداد لانطلاق عمليات البحث في الناقورة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الرابع لبدء عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي السابق على بلدة الخيام، من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من حي آل الشيخ علي في البلدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني صباح الغد في كافة أنحاء البلدة بهدف العثور على جميع المفقودين.

وفي سياق متصل، وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في بلدة الناقورة، ستنطلق اعتباراً من صباح الغد عمليات البحث والمسح الميداني في أحياء البلدة للعثور على المفقودين.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في مولد كهربائي وخزان مازوت في ساحة بلدة علما الشعب، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع إصابات.