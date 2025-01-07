القاضية عون: مبروك للبنان والقضاء صدور قرار إبطال التمديد المعلّب

ذكرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح تعليقا على إبطال المجلس الدستوري كليًا قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، والنائب العام المالي، أنّه "مبروك للبنان، مبروك للقضاء بصدور قرار إبطال التمديد المعلب على "القياس"، وشكرا للمجلس الدستوري، علنا نكون امام بزوغ فجر جديد يتمّ فيه احترام القوانين والسلطات الدستورية التمثيلية فوق اي اعتبار اخر".

ويشار الى أن المجلس الدستوري كان أقدم بتاريخ 4 كانون الأول الماضي على وقف مفعول القانون رقم 2024/327، (تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة، وذلك بعدما طعن به عدد من النواب.