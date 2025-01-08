شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم: 421 رحلة قيد التنفيذ لرفع جودة التعليم المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

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مدارس متميزة

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الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن استمرار العمل في 421 رحلة تقويم مدرسي ضمن جهودها الشاملة لرفع مستوى الجودة والتميز في المدارس على مستوى المملكة.يأتي هذا الإعلان كجزء من البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشريةتقييم خارجيوأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تنفيذ أكثر من 450 ألف رحلة تقييم خارجي، تغطي أكثر من 24 ألف مدرسة موزعة في 2100 مدينة ومحافظة وقرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة.وتتم هذه الرحلات بواسطة أكثر من 1650 أخصائي تقويم مدربين على أعلى المستويات، يعملون على تطبيق معايير صارمة لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز في البيئة التعليميةوأشارت الهيئة إلى أن عدد الرحلات التي تم إنجازها حتى الآن بلغ 1717 رحلة تقويم مكتملة، فيما تبقى 421 رحلة قيد التنفيذ.وأكدت أن هذه الجهود تأتي في سياق تحقيق تحول شامل في جودة التعليم المدرسي من خلال تطبيق معايير التقويم والتصنيف والاعتماد، ما يسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس وتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودةجهود واسعةكما شملت الرحلات التقييمية جهودًا واسعة في مختلف المناطق الجغرافية داخل المملكة، حيث امتدت إلى المدن والمناطق الريفية والجبلية والبحرية.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرحلات ليست مجرد تقييمات، بل هي جزء من عملية مستمرة تهدف إلى تحسين العمليات التعليمية وضبط الجودة في جميع المراحل الدراسيةأما عن متابعة العمليات وضبط الجودة، أظهرت البيانات أن الهيئة تمكنت من تنفيذ 47,548 رحلة متابعة، مع بقاء 6,437 رحلة أخرى قيد الإعداد والتنفيذ. أما في مجال الإحصاءات العامة للتقويم، فقد تم إنجاز 342,828 رحلة تقويم مكتملة، فيما لا تزال 59,840 رحلة أخرى ضمن خطة العمل المستمرةدعت الهيئة جميع الجهات التعليمية والمجتمع التعليمي إلى الاطلاع على السجل الوطني للتميز المدرسي، الذي يضم قائمة شاملة بأسماء المدارس المتميزة للعام 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.وأكدت أن هذا السجل يُعد مرجعًا هامًا يعكس التقدم المحرز في تحسين جودة التعليم بالمملكة ويبرز المدارس التي حققت مستويات عالية من التميز والجودةوأكدت الهيئة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجهود في دعم التعليم بالمملكة، معتبرة أن تحقيق التميز في التعليم هو الأساس لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وداعية جميع المعنيين إلى مواصلة التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة